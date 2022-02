Stiri pe aceeasi tema

- Invinsa miercuri, cu 3-2, in Banie, de gazdele de la SCMU, Știința Bacau va evolua azi, de la ora 18.00, pe terenul Albei In 2022, voleibalistele Științei Bacau par sa aiba ca indicativ 3-2. Sau, mai nou, 2-3. Nu mai puțin de cinci partide jucate in acest an de studente s-au terminat in tie-break. Ultimul…

- Știința Bacau- CSM Targoviște (sambata, ora 14.00, Sala Sporturilor) Etapa 19-a a Diviziei A1 la volei feminin se anunța drept una fara prea mari șanse de reușita pentru Știința Bacau. Și asta pentru ca sambata, de la ora 14.00, studentele vor primi vizita campioanei și liderei la zi CSM Targoviște.…

- Știința Bacau- CSM Lugoj 0-3 (-15, -15, -18) Doua concepte. Primul, valabil in orice sport de echipa: se spune ca joci atat de bine cat te lasa adversarul. Al doilea, de baza in volei: daca ai serviciu și blocaj, nu ai probleme. Sambata, in etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj […]…

- A treia deplasare din 2022 face ca prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau sa evolueze sambata, de la ora 19.30, in fieful bucureștencelor de la Dinamo. Cu șapte puncte luate in primele trei jocuri ale anului, Știința a cedat meciul din runda precedenta, acasa, cu CSO Voluntari. Dinamo vine,…

- Sambata, de la ora 17.00, Știința Bacau va intalni, in Sala Sporturilor, revelația actualei ediții de campionat, CSO Voluntari 2005 Se intoarce foaia. Și se intra in sesiune; in sesiune pe bune! Sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau are parte de primul examen sever din…

- Cu o zi inainte de inceperea returului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau și-a completat lotul cu o tragatoare secunda din Serbia. Achiziția poarta numele Marijei Skoric, o voleiballista care va implini 23 de ani pe data de 7 iulie. Skoric a evoluat in ultimul sezon la formația din țara natala,…

- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…

- Așa cum era de așteptat, Știința Bacau a pierdut in trei seturi meciul susținut vineri seara, pe teren propriu, in etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin, contra liderei Alba Blaj. Oaspetele s-au impus in 63 de minute de joc, cu 3-0 (13, 12, 22). In absența antrenorului Florin Grapa (caruia ii…