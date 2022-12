Stiri pe aceeasi tema

Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (21-25, 25-20, 25-17, 29-27), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei feminin, succes care o mentine pe primul loc, potrivit Agerpers.

SCM ''U'' Craiova a fost invinsa pe teren propriu de CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 3-1 (17-25, 25-15, 29-27, 25-20), sambata, in derby-ul etapei a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Campioana CSM Volei Alba Blaj a intrecut-o pe CSM Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-19, 25-8, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o pe CSU NTT Data Cluj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-16, 25-11), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CS Rapid Bucuresti si CSO Voluntari au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Selectionatele Norvegiei, detinatoarea titlului, si Suediei au debutat, vineri, cu victorii la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța Agerpres.

RB Salzburg si RB Leipzig, echipe patronate de acelasi concern de bauturi energizante, au obtinut primele lor victorii in acest sezon al Ligii Campionilor la fotbal, miercuri, in meciurile sustinute pe teren propriu in etapa a treia a grupelor.