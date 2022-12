Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa, cu scorul de 2-3 (23-25, 25-18, 25-23, 21-25, 7-15), de Volero Le Cannet (Franta), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor. In celalalt meci din grupa, Vero Volley Milano (Italia) a trecut de SC Prometei…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Partida dintre Viktoria Plzen (Cehia) și FC Barcelona, programata marți, 1 noiembrie, de la ora 22.00, in cea de-a 6-a etapa a grupei C din Liga Campionilor la fotbal, va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu Radu Petrescu la centru. Acesta va fi ajutat la cele doua tușe de arbitrii asistenți Radu…

- Pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi transmite vineri, 28 octombrie, de la ora 9.30, o conferința de presa susținuta de catre Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș, la implinirea a doi ani de la depunerea juramantului. (Redacția) Post-ul LIVE: Bilanțul primarului Soos Zoltan la doi ani…

- Partida va avea loc in cadrul Campionatului Național de Volei divizia A sambata 15 octombrie de la ora 11.00 la sala de sport din campusul UMFST. CSU Targu Mureș intalnește sambata CSM Sighetul Marmației at Sursa articolului: CSU Targu Mureș intalnește sambata CSM Sighetul Marmației Credit autor: Punctul.…

- Astazi, 7 octombrie 2022, a avut loc deschiderea lucrarilor Conferinței Internaționale „Toward Precision Medicine in Multiple Sclerosis Management", eveniment științific organizat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu Societatea…

- Ediția cu nr. 30 a Festivalului Internațional de Film de Scurt-mertaj Alter-Native din Targu Mureș s-a incheiat ieri. Marele premiu al acestei ediții a fost acordat peliculei "Poate intunericul ma va acoperi" din Romania, regizat de Andrei Epure. Directorul festivalului, Sipos Levente, despre premiile…

- Ambele echipe ale clubului CSM Targu Mureș joaca pe teren propriu. In Liga 2, echipa noastra de seniori va primi vizita celor de la Soimii Simand. Meciul se va desfasura in Sala Sporturilor, duminica, incepand cu ora 16:00. In campionatul U19, CSM Targu Mures va primi replica celor de la Clujana Cluj,…