Volei: CS Medgidia, invinsa pe teren propriu de vicecampioana Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre, CSM Targoviste, a fost invinsa surprinzator de CS Medgidia cu scorul de 3-2 (19-25, 25-20, 7-25, 25-20, 15-13), luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. CSM, care a condus cu 1-0 si 2-1 la seturi, s-a inclinat dupa doua ore…

- Voleibalistele Craiovei au cedat in primul meci de la revenirea in Divizia A, pe terenul celor de la Medgidia, scor 0-3, dar increderea ramane in picioare pentru antrenorul echipei, Lucian Zlotea. Acesta este de parere ca diferenta a facut-o plusul de concentrare pe care l-au avut adversarele, dar,…

- Echipa din judetul Constanta s a impus in minimum de seturi in disputa de pe teren propriu. Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut, astazi, primul meci din sezonul 2021 2022 al Diviziei A1, intalnind pe teren propriu SCM U Craiova. Partida s a incheiat cu victoria clara a jucatoarelor gazda,…

- Lupta pentru titlu in Bundesliga se incinge. Bayern Munchen a fost invinsa surprinzator de Eintracht Frankfurt pe teren propriu, scor 1-2. Campioana Germaniei a condus dupa golul marcat de Leon Goretzka, insa pana la pauza oaspeții au egalat prin Martin Hinteregger.

- Formatia Sassuolo, cu fundasul Vlad Chiriches in teren, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de echipa Torino, in etapa a patra a campionatului Italiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Marko Pjaca, in minutul 83. Vlad Chiriches a fost integralist la Sassuolo.…

- Echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a suferit prima infrangere in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023. Tinerii "tricolori" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa similara a Bulgariei.

- Vicecampioana en-titre a Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, va debuta pe teren propriu in grupa H a FIBA Europe Cup, in 13 octombrie, cu Legia Varsovia, potrivit Agerpres. Castigatoare a medaliei de bronz a competitiei in sezonul anterior, CSM Oradea va avea urmatorul program in grupa…

- Dunarea Calarasi, a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), de ASU Poli Timisoara, in penultimul meci al etapei a II-a a Ligii a II-a. Au marcat: Marian Bedea '37 / Alin Ignea '12, Daniel Benzar '68, Catalin Oanea '87. Dupa acest rezultat, ASU Poli este pe locul…