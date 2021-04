Volei: CS Medgidia a cedat din nou in duelul cu CSM Targoviste

Stiri pe aceeasi tema

- La Blaj s a disputat primul turneu din intrecerea play off a Diviziei A1. Echipa feminina de volei CS Medgidia a incheiat cu o infrangere, astazi, si al treilea meci sustinut la Blaj, in primul turneu al locurilor 1 4 play off din Divizia A1. Formatia pregatita de Florin Voinea si Radu Began a intalnit…

- Formatia din judetul Constanta a disputat al doilea meci din turneul play off al Diviziei A1. Echipa feminina de volei CS Medgidia a disputat astazi al doilea meci din turneul play off al Diviziei A1, gazduit de Blaj.Echipa din judetul Constanta a intalnit CS Dinamo Bucuresti, in fata careia a cedat…

- Formatia din judetul Constanta ocupa in continuare locul patru in clasamentul Diviziei A1.Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut astazi al doilea meci si ultimul de la turneul Diviziei A1 gazduit de Targu Mures.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CS U NTT Data Cluj…

- Voleibalistele de la CS Medgidia au trecut cu bine peste „episodul Covid-19”. Dupa ce au ratat participarea, in a doua jumatate a lunii februarie, la turneul de la Cluj, gazda intrecerilor din Cupa Romaniei, jucatoarele antrenate de Florin Voinea și Radu Began au revenit la antrenamente și s-au pregatit…

- Doua infrangeri pentru CS Medgidia in turneul de la Blaj al Diviziei A1.Echipa feminina de volei CS Medgidia a pierdut si al doilea meci disputat la Blaj, in turneul II al returului Diviziei A1.Astazi, voleibalistele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CS Rapid Bucuresti, formatie in…

- Partida desfasurata la Blaj, in Divizia A1, a fost decisa in patru seturi. Echipa feminina de volei CS Medgidia a disputat in aceasta seara, la Blaj, primul meci din turneul II al returului Diviziei A1. Aflata pe locul trei in ierarhie, formatia pregatita de Florin Voinea si Radu Began a intalnit a…

- In 13 meciuri sustinute in Divizia A1, echipa din Medgidia a inregistrat zece victorii si trei esecuri. CS Medgidia a castigat cu 3 0 primele doua partide din 2021. Echipa de pe litoral ii are ca antrenori pe Florin Voinea si pe Radu Began. Echipa feminina de volei CS Medgidia isi continua seria formidabila…

- In cadrul turneului pe care l-a organizat in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, echipa CS Medgidia a reușit doua victorii clare.Formația antrenata de Florin Voinea și Radu Began a invins vineri pe Medicina Tg. Mureș cu 3-0 și duminica pe Știința Bacau cu 3-0.CS Medgidia se afla pe locul al 3-lea al…