Volei: Argentinianul Cristian Imhoff, noul antrenor al CSM Constanta (GALERIE FOTO)

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie, in deplasare, 0-0 cu Kosovo si 2-2 cu Elvetia, in preliminariile EURO…

- Baschetul 3x3 a fost, pentru doua zile, principala atractie pe Faleza Cazino din Constanta, acolo unde au avut loc meciurile din cadrul turneului de calificare pentru Campionatul European. Italia, Ucraina si Spania la fete, respectiv Germania, Croatia si Belgia la baieti au obtinut biletele pentru turneu…

- Incepand cu data de 1 mai, Roberto Follacchio a preluat rolul de Vicepreședinte Resurse Umane al Ursus Breweries. Anterior, Roberto a deținut funcția de Sr. HR Business Partner Commercial al Birra Peroni Italia, parte din Asahi Europe & International, dobandind o vasta experiența in susținerea funcțiunilor…

- Știința Explorari intalnește, in deplasare, CSM Constanța in partida a doua din duelul pentru locul 7. Meciul este programat sambata, 6 mai, de la ora 18, și va fi arbitrat de Alin Mateizer (Ploiești) și Alexandru Prodana (București). Florin Dimachi (Galați) va fi observator din partea Federației Romane…

- Voleibalistii de la CSM Constanta au jucat primul meci cu Stiinta Explorari Baia Mare, pentru locurile 7 8, in turneul play off al Diviziei A1. Partida s a jucat la Baia Mare, iar, dupa un prim set perfect, castigat cu 25 13, baietii de pe litoral, antrenati de Razvan Parpala, le au cedat pe urmatoarele…

- In primul sezon de dupa promovarea in prima liga, echipa masculina de volei CSM Constanta va juca pentru locul 7 in Divizia A1, dupa ce a cedat cu 0 2 la general in fata Rapidului Bucuresti, in prima intalnire din turneul pozitiilor 5 8.Rapid a castigat cu 3 1 primul meci, din capitala, iar intalnirea…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta a sustinut primul meci cu Rapid Bucuresti, din grupa 5 8 a turneului play off din Divizia A1. Partida s a disputat in capitala, iar, dupa un prim set castigat cu 25 22, jucatorii antrenati de Radu Began le au cedat pe urmatoarele, la 21, 18 si 21, astfel ca…

- SCMU Craiova revine in prim plan in acest weekend cu un prim meci tare cu Steaua, din semifinalele Diviziei A1 la volei masculin. Meciul 1 al disputei se va disputa la Bucuresti, duminica, de la ora 15.00, pe TVR 3 si va opune doua dintre cele mai in forma echipe din campionat. Joi, 14 aprilie, va avea…