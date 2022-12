”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora, romanii au tinut mai putin cont de sezonalitate si au ales pentru sarbatori si destinatii care se afla in afara sezonului”, potrivit unui raport Vola.ro, care arata ca cele mai solicitate destinatii raman cele in care sunt comunitati mari de romani, tari spre care si preturile biletelor de avion sunt…