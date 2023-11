Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frumos brad de Craciun din Europa se afla in RomaniaCraiova a fost desemnata, anul acesta, gazda celui mai frumos brad de Craciun din Europa. Nominalizarea este cu atat mai onoranta, cu cat Craiova este inclusa intr-o companie selecta a celor mai frumoși 25 brazi de Craciun din Europa, din piețe…

- Compania aeriana WizzAir a alocat cea de-a cincea aeronava bazei sale de la Iași. Purtatorul de cuvant al Aeroportului, Elena Troia, a precizat ca, astfel, va fi marita frecvența zborurilor saptamanale catre Milano, de la 7 la 9, și se vor efectua zboruri zilnice catre Paris și Bruxelles. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, joi la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in conditiile…

- Biletele de avion vor fi mai ieftine cu aproape 30% in octombrie fata de luna septembrie, iar orasele preferate de romani in aceasta luna sunt Londra, Roma, Milano, Bruxelles, Paris, Venetia, potrivit unei agentii de turism online, transmite Agerpres. “Toamna este cel mai bun moment pentru a pune la…

- De luni, Compania feroviara austriaca nu mai permite trenurilor maghiare sa-și continue drumul spre vestul Europei, din cauza intarzierilor mari pe care le acumulau in drum spre Viena. Inclusiv trenuri care plecau din Romania sunt vizate de aceasta masura drastica. Toți calatorii care aveau tren direct…

- Cu arsuri pe mai mult de 30 % din suprafața corporala, cetațeanul nepalez victima a exploziei de la Crevedia a revenit, luni, in Romania, dupa ce a fost tratat intr-o unitate medicala din Lubek, Germania.„Pacientul din Lubeck, Germania, cu peste 30% suprafața corporala arsa, ramane intubat și ventilat…

- Trei pacienti care au fost raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt in continuare intubati si ventilati mecanic, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, unul dintre pacientii transferati la Milano are suprafata corporala…

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…