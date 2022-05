Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, dupa o creștere robusta in 2021, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile, iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Schema de finanțare a voucherelor pentru saraci gasita de ministrul Finanțelor Adrian Caciu merge catre articolul 480 din Noul Cod Penal: “deturnarea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene”. Invocand razboiul din Ucraina și criza refugiaților, Caciu incearca sa obțina un aviz al Comisiei Europene…

- Ministerul rus al Apararii a transmis, sambata, intr-un mesaj publicat pe Telegram, ca Ucraina exporta masiv cereale catre Romania, iar „pe drumul de intoarcere, in schimbul produselor agricole” sunt aduse in Ucraina „arme și muniții straine”. „Zilnic, autoritațile ucrainene au organizat exporturi masive…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), care aparține Guvernului Romaniei, a fost și el vizat de un atac de tip DDoS, sambata dimineața, 30 aprilie, și a fost nefuncțional timp de 6 ore. Este al șaptelea site romanesc atacat cibernetic de Killnet, gruparea de hackeri pro-Kremlin.„Continua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre vizita oficalilor romani, intr-un nou discurs, subliniind ca Ucraina si Romania impartasesc o viziune comuna cu privire la perspectivele si amenintarile la adresa unitatii europene. “Premierul Romaniei a facut o vizita la Kiev. I-am multumit…

- Agentia de evaluare financiara Standard&Poor's si-a redus la jumatate prognoza de crestere pentru Romania in acest an, pana la 2,1%, cu 2,6 puncte procentuale sub ceea ce preconiza anterior, in conditiile in care estimeaza ca razboiul din Ucraina va avea un efect

- Ministerul Transporturilor a lansat o aplicatie online pentru refugiatii din Ucraina. Potrivit reporterului RRA, Alexandru Lancuzov, aceasta cuprinde informatii in limbile ucraineana, engleza si romana despre coridoarele verzi de transport din Romania. Cei interesati pot afla mai multe despre reteaua…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…