- In ultima perioada s-a lucrat in ritm alert pe toate cele 5 loturi ale Centurii municipiului Targoviște. Potrivit, primarului Cristian Stan, in aceasta saptamana, intreg tronsonul de centura compus din pasajul rutier de la Aninoasa, strada Aleea Sinaia, Strada Magrini, podul de la Valea Voievozilor,…

- Aradul urmeaza sa se deschida, terasele cu norma COVID vor lua fața teraselor vechi, noi pietonale de cațiva metri lungime se vor adauga celei de week-end de anul trecut, care avea cateva zeci de metri iar voia buna și veselia vor predomni, vorba poetului, prin parcurile cu suprafața demna de un teren…

- Senatorul PSD Liliana Sbarnea transmite condoleanțe familiei ramniceanului de 51 de ani, mort la doar 200 de metri de spital fara ca cineva sa-l poata ajuta. Intr-un comunicat de presa transmis ieri, senatorul Sbarnea dezaproba decizia guvernului PNL de a rechiziționa Spitalul Municipal Ramnicu Sarat,…

- Astfel, s-a decis faptul ca accesul in institutii trebuie organizat astfel incat sa existe o suprafata minima de 4 metri patrati pentru fiecare persoana si o distanta minima de 2 metri intre oricare doua persoane apropiate, iar accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatura corporala…

- Drumarii au inceput actiunile de deszapezire a Transfagarasanului, pe portiunea dintre Balea Cascada si Balea Lac, unde sunt zone in care stratul de zapada are o grosime de pana la sase metri. Circulatia pe Transfagarasan intre Balea Cascada si Piscul Negru ar urma sa fie deschisa la 1 iulie potrivit…

- Moldovenii arunca tot mai mult gunoi. Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut, cantitatea de deseuri a crescut cu 300 de mii de metri cubi, fata de 2018 si a depasit 3,4 milioane de metri cubi. Cea mai mare cantitate de deseuri a fost colectata din Capitala.

- In Bulgaria, incepand cu data de 6 mai, restaurantele, cafenelele și bistrourile vor putea deschide, insa doar daca au terase și spații in aer liber. Asta arata ordinul emis duminica de ministrul bulgar al sanatații, Kiril Ananiev, prin care se reia parțial activitatea in industria restaurantelor,…

- Un havuz a aparut din senin pe o strada din Kiev, care a fost inundata dupa ce o conducta cu apa s-a spart.Teava a cedat, iar apa a tasnit cu putere. Fantana arteziana formata in mijlocul drumului avea 30 de metri inaltime.