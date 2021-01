Stiri pe aceeasi tema

- Mii de picturi rupestre care înfațișeaza animale din ultima epoca de gheața precum mastodonți au fost descoperite de cercetatori în padurea Amazoniana, relateaza CNN.Picturile au fost create în urma cu aproximativ 11.800-12.600 de ani, potrivit unui comunicat de presa remis…

- Legea care modifica Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitaților urbane și rurale, intrata in vigoare la sfarșitul saptamanii trecute, permite și ridicarea mașinilor parcate la intamplare pe spațiile verzi sau pe spații pietonale. Pana acum, potrivit Codului Rutier, era posibila…

- Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciara Foto: Facebook.com Ministrul justiției, Catalin Predoiu, a anuntat astazi ca a fost pus în dezbatere publica un proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciara și al altor categorii de personal…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 9 noiembrie 2020, intalniri cu Presedintele Curtii Penale Internationale (CPI), Chile Eboe-Osuji, si cu Presedintele Curtii Internationale de Justitie (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf, in cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o in Regatul Tarilor…

- Vineri, un purtator de cuvant al candidatului la președenția SUA, Joe Biden, a amenințat ca Donald Trump va fi „expulzat” de la Casa Alba daca va refuza sa-și recunoasca infrangerea in alegeri, care pare sa fie din ce in ce mai aproape, potrivit AFP. Ce se intampla in America. Donald Trump, expulzat…

- Intr-o zi cruciala pentru Statele Unite ale Americii și intreaga lume, Curierul Național va ține la curent cu cele mai recente informații despre scrutinul de dincolo de Ocean. Pentru a caștiga alegerile, candidații trebuie sa obțina minim 270 de voturi ale colegiilor electorale, insa numaratoarea voturilor…

- Un grup de 72 de tari, state parti la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), au denuntat luni la ONU, intr-o declaratie comuna initiata de Germania, recentele sanctiuni americane impotriva a doi din membrii CPI, transmite AFP. "Reafirmam sprijinul nostru neclintit pentru Curte ca…

