Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, sunt 263 de persoane internate in judetul Constanta. 1.972 de persoane aflate in carantina la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 41.912 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.153 de persoane au decedat…

- Piesele de mobilier de pe cel mai lung traseu de cicloturism, care iese din Timișoara prin Giroc și ne poarta pana la Padurea Macedonia se afla in proces de recondiționare. Au fost distruse de inundații, dar și din lipsa de civism. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș (ADPT)…

- Industria prelucratoare (exportatoare) a pierdut anul trecut peste 100 de mii de angajați, iar agricultura peste 96 de mii. Rata generala de ocupare a scazut anul trecut in Romania, singurul segment de populație cu activitate in creștere fiind cel cu varste intre 55 și 64 de ani. Statistica oficiala…

- Ministerul Sanatatii anunta, dupa aparitia mai multor documente in spatiul public, ca in acest moment nu exista un grup de lucru legal constituit la nivelul ministerului, astfel ca in cursul zilei de luni va fi constituit un grup de lucru in conformitate cu legislatia in vigoare, potrivit news.ro.…

- ucureștiul nu se carantineaza de Paști, a scris ministerul Sanatații Vlad Viioiculescu pe Facebook, ca reacție la apariția noilor criterii pentru carantinarea localitaților, publicate in MOnitorul Oficial marți seara. „Bucureștiul NU se carantineaza de Paști S-au publicat noile criterii…

- In acest moment, sunt 463 de persoane internate, dintre care 443 din judetul Constanta si 20 din alte judete. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.419 persoane aflate in carantina la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 37.418 persoane…

- In acest moment, sunt 207 persoane internate, dintre care 203 din judetul Constanta si 4 din alte judete. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.225 de persoane aflate in carantina la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 30.971 de…

- Schimbare la conducerea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș (APDT), aflata sub coordonarea consiliului județean. Incepand de vineri, 29 ianuarie, organizația il are ca președinte pe Alexandru Proteasa (PNL), care il va inlocui pe consilierul județean Mihai Ritivoiu (PSD),…