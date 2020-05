Stiri pe aceeasi tema

- Nici macar Ministrul Sanatații, prezent in vizita surpriza la Piatra Neamț, nu ne-a putut lamuri cu privire la aparatul de recoltat plasma, care nu a fost primit la Centrul de Transfuzie de la Piatra Neamț. Unde, directoarea centrului a spus ca nu-l poate primi pentru ca depașește osibilitațile centrului…

- “Nu cred ca este vreun ordin in acest sens. Eu, ca ministru, nu am cunoștința ca INHT-ul (Institutul Național de Hematologie și Transfuzie)bsa aiba acest lucru”. Aceasta este declaratia ministrului sanatatii, Nelu Tataru, venit joi, 30 aprilie, la Piatra Neamt in momentul in care a fost intrebat cine…

- Echipamentul care poate recolta plasma de la pacienti care s-au vindecat de COVID-19, plasma care poate fi folosita pentru salvarea de vieti, a fost refuzat de… directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Neamt. Este informatia facuta publica in urma cu putin timp de colegii de la Mesagerul de Neamt,…

- Procesul de colectare a plasmei pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus a demarat marti dimineata, cand au avut loc primele trei recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19, in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit…

- Primele trei recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19 au avut loc, marti dimineata, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, iar dupa ce va avea loc testarea si calificarea biologica plasma va fi pusa la dispozitia spitalelor. Pacientii care pot beneficia de aceasta plasma sunt…

- Inca doua persoane vindecate de COVID-19 au donat plasma la Centrul de Transfuzie a Singelui. Despre acest fapt a anunțat Ministerul Sanatații, transmite Știri.md. Din cei peste 56 de pacienți covalescenți, tratați de COVID-19 pina pe 13 aprilie și care intrunesc criteriile pentru donarea de plasma…

- Florin Hozoc, originar din Piatra-Neamț, este directorul unei firme care a donat Ministerului Sanatații 18 aparate pentru recoltat plasma. Ar putea fi folosite pentru tratarea pacienților infectați cu Covid, așa cum se intampla peste tot in lume. Unul din aceste aparate ar trebui sa ajunga și la Piatra-Neamț.…

- Niște țigani din anexa Valeni, Piatra-Neamț, care s-au filmat la un chef cu muzica in ziua de Paște, au fost sancționați drastic, dupa ce polițiștii i-au așteptat o zi, sa se regrupeze la o alta petrecere. Masuri similare s-au luat și in alte doua cazuri, la Roman și la Moldoveni, unde s-au ținut chefuri…