Vodafone şi Iliad discută fuziunea afacerilor din Italia Vodafone si Iliad discuta fuziunea afacerilor din Italia Grupul francez de telecomunicatii Iliad SA, sustinut de miliardarul Xavier Niel, a anuntat luni ca a prezentat o propunere operatorului britanic de telefonie Vodafone privind fuziunea afacerilor din Italia, adaugand ca proiectul este sprijinit unanim de Consiliul sau de Administratie, transmite Reuters, conform Agerpres. "Entitatea rezultata in urma fuziunii ar urma sa genereze venituri de aproximativ 5,8 miliarde de euro si EBITDA de aproximativ 1,6 miliarde de euro in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2024", se arata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

