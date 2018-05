Vodafone a anuntat miercuri ca achizitia UPC Romania nu va include operatiunile de televiziune prin satelit, Focus Sat. Datele financiare anuntate astazi de UPC arata ca numarul total al clientilor a scazut la 1.338.000 de abonati in primele trei luni din acest an fata de sfarsitul anului trecut, din cauza pierderii a 9.400 de abonati la televiziunea prin satelit si a 5.800 de abonati la cablu TV analogic. Pe de alta parte, raportat la acelasi trimestru din 2017, cifrele arata cresteri ale numarului de abonamente, clienti si a veniturilor pentru UPC in primele trei luni din acest an.