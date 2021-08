Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Bangalter, unul dintre cei doi membri ai fostului grup electro Daft Punk, va reveni intr-o maniera insolita pe scena muzicala, in calitate de compozitor al unui spectacol de balet al coregrafului francez Angelin Preljocaj, care va avea premiera in 2022 la Opera Nationala din Bordeaux, au anuntat…

- Ziua de joi ne aduce canicula si disconfort termic ridicat in vest si in sud-vest, dar si cateva serii de averse, mai pe seara, in sudul, estul si centrul tarii. Maximele pornesc de la 24…26 de grade pe litoral si ating 37…38 de grade in zona Banatului. In tinuturile vestice, soarele incalzeste rapid…

- Dupa ce comunitatea Padbol Romania a ridicat show-ul la fileu in trei mari turnee naționale, chiar și intr-o perioada greu incercata de pandemie, interesul crescut fața de sportul-spectacol ia proporții și la capitolul infrastructura. Explozie de padbol la Timișoara, așa putem sa denumim ceeea ce se…

- Veste trista pentru turiști și pentru localnicii din Caraș-Severin! Cascada Bigar, una dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, s-a prabușit astazi din cauze naturale. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Regiei Naționale a Padurilor Romsilva.…

- Doru Octavian Dumitru este unul din cei mai vechi comedianți din Romania. Anii au trecut, dar umor lui de alta data trezește inca nostalgia vremurilor de odinioara, așa ca romanii continua sa-l aplaude cu tot sufletul dupa fiecare spectacol. Cu cat este remunerat acesta pentru un show? Cat caștiga Doru…

- Astazi, vremea va fi in general frumoasa si calda pentru aceasta data in regiunile sudice, in timp ce in rest valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi de scurta durata, indeosebi in zona de munte. Vantul va avea unele intensificari…

- Va birui nevoia de intimitate sau cea de apropiere interumana Gasiti toate aceste raspunsuri intr o poveste oglinda a zilelor noastre, "Totul se transformaldquo;, eveniment gazduit de Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta , in care descoperim ca avem nevoie sa vedem zidul pentru a l putea darama.…

- Asociația Solidart lanseaza proiectul ”Teatru surd”, care ofera ocazia unor tineri cu deficiențe de auz sa joace pe scena, iar timișorenilor sa descopere poveștile fascinante ale acestor artiști.