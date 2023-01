Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a dat din nou de pamant cu regulamentul din fotbalul romanesc. Echipa a plecat in cantonamentul din Turcia fara antrenorul principal, Leo Strizu, cel care a fost adus la echipa doar pentru ca are licența PRO și poate fi „paravan” pentru Mihai Pintilii. In fața unui adevarat val de critici, managerul…

- FCSB a incheiat anul 2022 pe locul 3 in Liga 1, la 7 puncte distanța in spatele liderului Farul. Gigi Becali spera sa caștige primul titlu dupa o pauza de 8 ani și are o singura ținta pentru perioada de mercato din iarna.

- Derby-ul FCSB - CFR Cluj e comentat live pe GSP.ro de Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) și Marius Margarit (reporter special GSP). Mai jos vei gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Inainte de FCSB - CFR Cluj: la ce sa ne așteptam…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca i-a fost propus un antrenor, pe care l-a refuzat insa pe motive religioase. De asemenea, Becali a reiterat ideea ca vrea sa-l pastreze pe Mihai Pintilii „principal” de facto și sa numeasca drept paravan un tehnician cu licența Pro. Gigi Becali, patron FCSB:…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele celor de la Farul, a taxat postura in care se afla Mihai Pintilii la FCSB. Fara sa dețina lincența PRO, fostul mijlocaș i-a antrenat pe roș-albaștri in ultimele partide, iar varianta ca el sa continue pe banca a prins contur, judecand dupa declarațiile lui Gigi…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, regreta transferurile lui Marco Dulca și Radu Boboc, aduși in vara de la Chindia, respectiv Farul. Becali considera ca cei doi nu au contribuit cu nimic la rezultatele din acest sezon. De asemenea, patronul de la FCSB nu ii vede pe cei doi capabili sa ințeleaga indicațiile…

- Derby-ul FCSB - Rapid 3-1 a fost comentat live pe GSP.ro de Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) și Remus Raureanu (reporter special GSP). Mai jos ai opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Final: FCSB - Rapid 3-1 Dan Udrea: „Trei concluzii…

- Mihai Pintilii are șanse mari sa ramana antrenor principal la FCSB, cu „acte in regula”. Totul depinde de meciurile cu West Ham și FCSB. Gigi Becali l-a anunțat ca daca ii place modul in care se prezinta echipa, la aceste doua partide, renunța la negocierile cu Liviu Ciobotariu și Andrei Prepelița.…