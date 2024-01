Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul National american de Meteorologie (National Weather Service, NWS) a emis o alerta de ceata in unele zone din nordul statului Connecticut, o mare parte a statului Massachusetts si unele zone din Rhode Island. A passenger on an overnight flight from California to Massachusetts recorded skyscrapers…

- Mariah Carey, nascuta pe 27 martie 1969, este una dintre cele mai de succes și influente cantarețe din istoria muzicii moderne. De-a lungul carierei sale, Mariah a cucerit inimile fanilor din intreaga lume cu vocea sa incredibila și cu hit-uri care au dominat clasamentele muzicale. Nascuta și crescuta…

- Bean, un mic Chihuahua de 9 ani, speriat de un caine mai mare, a creat haos, dupa ce a ajuns pe Staten Island (Interstate 278), o autostrada importanta din New York, relateaza ABC News și CNN.Un videoclip inregistrat marți, 12 decembrie, a surprins momentul in care șoferii au incercat sa prinda cainele,…

- Clientii unei rulote pentru fast-food din New York au avut parte de surpriza vietii lor cand s-au oprit sa-si cumpere un sandvis. Au fost serviti chiar de actorul Bradley Cooper. Starul nu se pregateste metodic pentru un nou rol, ci ia in serios afacerea pe care a inceput-o alaturi de un prieten din…

- Un film biografic despre vedeta muzicii franceze Edith Piaf va fi realizat cu ajutorul inteligentei artificiale (IA), au anuntat marti Warner Music si mostenitorii drepturilor de autor ale artistei, informeaza AFP. Data de lansare a acestei pelicule, intitulata „Edith”, nu a fost stabilita deocamdata.…

- Mersul cu spatele merge poate avea numeroase beneficii fizice, arata mai multe studii medicale și sportiv: amelioreaza durerile de spate, ajuta la problemele de genunchi, este un antidot impotriva artritei și intarește gleznele, informeaza Mediafax.Obiceiul iși are originea in China, in urma cu cateva…

- Aproape 11% dintre romanii care au intre 15 și 64 de ani au consumat cel puțin un drog ilegal, indica cele mai recente date prezentate de Agenția Naționala Antidrog. Studiile arata ca unul dintre cele mai consumate droguri la noi in țara este canabisul, aflat, de altfel, și printre preferințele elevilor,…