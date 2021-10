Vocaţia - autodidact Insemnarile ce urmeaza nu sunt defel apologia preocuparilor desprinse de sistemul institutional clasic, profund legat de scoala, de profesori, ci argument pentru respectul datorat celor ajunsi la performanta mai mult prin calitatile proprii: curiozitate, dorinta de a sti cat mai mult, putere de munca, pasiune, obsesie pentru un domeniu de activitate, pentru un om de stiinta/artist exceptional. Dintre autodidactii pe care i-am cunoscut, am ales sa schitez acum portretul lui Francisc Laszlo. Un motiv suplimentar de a-l evoca este aniversarea celor 140 de ani trecuti de la nasterea lui Bela Bartok.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

