- Vladuța Lupau și Adi Rus iși traiesc povestea de amor la cote maxime, dar de data aceasta, aflați pe plajele insorite din Tulum, au facut echipa și au fost complici la cererea in casatorie a prietenei lor. Deși la plecarea in vacanța erau doar doi miri, aceștia fiind artista și fotbalistul, la intoacere…

- Astazi pentru toate doamne și domnișoarele din intreaga lume e o zi cu totul speciala, deoarece 1 martie nu are cum sa treaca neobservat. Așa cum este și normal, vedete de la noi se bucura de venirea primaverii, iar Vladuța Lupau a fost și ea surprinsa cu un dar din partea soțului.

- Pepe și Raluka apar din ce in ce mai des in ipostaze surprinzatoare impreuna, in mediul online. De data aceasta, cea care i-a dat de gol a fost chiar prietena de suflet a Ralukai, Ana Baniciu. Iata ce imagini a postat vedeta cu cei doi și ce cuvinte și-au spus unul altuia!

- Vladuța Lupau demonstreaza inca o data ca este plina de surprize! Dupa ce a renunțat la inhibiții și s-a afișat in fața fanilor cu cel mai provocator decolteu, faimoasa cantareața le-a dezvaluit acum internauților cum arata nemachiata. Imagine de senzație cu soția lui Adi Rus, mai naturala ca oricand!

- Doinița Oancea este una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Celebra artista este apreciata de public atat pentru frumusețea ei rapitoare, cat și pentru talentul sau incontestabil, ce a facut-o faimoasa peste tot in țara, mai nou dezvaluindu-le fanilor ca are o mare pasiune și pentru cantat.