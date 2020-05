Stiri pe aceeasi tema

- Cei 42 de medici si asistenti medicali din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Sanatatii plecati in Republica Moldova joi, 30 aprilie, pentru a completa echipele medicale din tara vecina in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 vor dona si o serie de echipamente medicale autoritatilor…

- O manifestare emoționanta desolidaritate a avut loc la Madrid, in fața spitalului La Paz.Medicii și asistentele au fost aplaudați de polițiști, dar și decolegii lor și oamenii ieșiți la ferestre.Ropotele de aplauze s-au azit duminica, in fața Spitalului La Paz din Madrid, unde sunt internați bolnavii…

- Maria Dragomiroiu s-a alaturat altor vedete care au donatbani pentru a ajuta medicii romani aflați in lupta impotriva coronavirusului.Artista a facut primele declarații despre perioada grea prin care treceintreaga lume.Artista a declarat ca a donat din banii pe care ii avea stranși, impreuna cu soțul…

- In Israel, medicii evrei si arabi lucreaza impreuna, in prima linie pentru a combate epidemia de coronavirus dar si pe cei care raspandesc "ura", potrivit news.ro.In apropiere de TelAviv, spitalul Sheba este clasat printre cele mai bune din lume si responsabilii afirma ca acest lucru se datoreaza…

- Armata franceza a fost mobilizata in lupta impotriva coronavirusului: medicii militari sunt trimisi in spitalele unde sunt pacienti cu COVID-19, iar vehiculele armatei sunt folosite pentru transport.

- FREE NOW (Clever) susține personalul medical care lupta impotriva coronavirusului și personalul din instituțiile implicate in organizarea și gestionarea starii de urgența, in parteneriat cu Asociația Studenților din Universitatea Politehnica București. Compania a creat o secțiune dedicata acestor eroi…

- Duminica, de la ora 13:00, toate stațiile de televiziune ale Intact Media Group vor transmite in premiera in Romania, pe cinci canale TV simultan, un teledon complet tehnologizat! Banii vor fi folosiți pentru utilarea sectiilor ATI cu echipamente si aparatura medicala

- Din solidaritate pentru medici și asistente, un grup de persoane au organizat un marș pentru a mulțumi medicilor care se afla in linia intai in lupta impotriva coronavirusului. Pentru a mulțumi tuturor medicilor și cadrelor medicale ce lupta cu noul coronavirus și incearca sa salveze viețile pacienților…