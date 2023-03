Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia ar trebui mai degraba sa vada care sunt “elitele neprietenoase” fata de ea, nu “tarile neprietenoase”, intrucat nu atat tarile in sine ar merita, din punctul de vedere al Moscovei, sa fie incluse intr-o asemenea categorie, ci elitele lor sau politicienii…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, inainte de summitul UE-Ucraina de saptamana viitoare, ca Ucraina beneficiaza de sprijin neconditionat din partea blocului comunitar si ca aceasta tara trebuie sa reziste in fata atacurilor rusesti pentru a apara valorile europene, relateaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca situația din regiunile ucrainene anexate ilegal de Moscova este „dificila pe alocuri”, relateaza Reuters, citata de The Guardian . Putin, vorbind in cadrul unei intalniri televizate cu oficiali, a mai spus ca Rusia are toate resursele de care are nevoie…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan i-a spus lui Vladimir Putin, intr-o convorbiri telefonica pe care au avut-o joi, ca eforturile de pace in razboiul dintre Rusia si Ucraina ar trebui sa fie sustinute de o incetare a focului si de o "viziune pentru o solutie echitabila", a anuntat joi presedintia turca,…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…