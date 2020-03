Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- CHIȘINAU, 5 mar – Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat timp de trei ore tete-a-tete, apoi procesul de negocieri a continuat in prezența celor doua delegații, a declarat pentru agenția RIA Novosti purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Propunerea, facuta de un grup parlamentar de lucru al carui co-presedinte este parlamentarul rus Pavel Krasenikov, survine dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat, in luna ianuarie, o reforma majora a sistemului politic din Federatia Rusa prin care seful statului va fi privat de unele atributii…

- Republica Belarus va incepe sa ia petrol din oleoductul Drujba daca Rusia nu o va aproviziona cu volumul de titei convenit, a declarat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, potrivit agentiei de presa Belta, preluate de Reuters, informeaza AGERPRES . Belarus si Rusia, important exportator…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau din Belarus, Alexander Lukașenko ar putea avea o discuție telefonica inainte de finalul aestui an despre livrarile de gaze rusești catre Belarus, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.„Exista…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va vizita, la 26 decembrie, Teatrul Bolsoi din Moscova, unde va fi organizata o seara festiva cu prilejul Anului Nou 2020, a anuntat o sursa din cadrul Serviciului de presa al Kremlinului.„Seful statului rus va participa, joi, la seara de Anul Nou de la…