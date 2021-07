Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea navei de razboi britanice HMS Defender în ceea ce Moscova considera a fi apele teritoriale rusești în apropierea peninsulei Crimeea, luna trecuta, este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a afirmat duminica președinția rusa, potrivit Reuters.Miercuri, președintele…

- Cancelarul Angela Merkel iși menține dorința organizarii unui summit UE-Rusia, cu toate ca liderii europeni au respins vineri o asemenea inițiativa, lansata de Germania și Franța, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cancelarul german a declarat luni ca negocierile cu Rusia ar fi folositoare pe…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau îl utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sâmbata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie,…

- Ucraina a denuntat vineri incercarea esuata a Germaniei si Frantei de a relansa dialogul cu Moscova printr-un summit cu presedintele rus Vladimir Putin, cerand in acelasi timp explicatii de la ambasadorii la Kiev ai celor doua tari, relateaza AFP. "Am vrea sa intelegem mai bine intentiile Berlinului…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Tensiunea pare sa creasca in intensitate de la zi la zi. O nava militara rusa a lansat rachete de croaziera Kalibr in cadrul unor simulari de razboi in Marea Neagra care survin in contextul unei mobilizari masive de trupe ruse la granita cu Ucraina si unor tensiuni sporite in Donbas. Chemat…

- Senatorul Aleksei Pușkov a indicat trei motive pentru interesul președintelui SUA, Joe Biden, de a se intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Senatorul a publicat postarea corespunzatoare pe pagina sa de Telegram. Potrivit acestuia, in primul rand, ideea summitului este legata de escaladarea…

- Președintele ucrainean l-a chemat marți pe Vladimir Putin sa se întâlneasca în zona de conflict cu separatiștii prorusi din estul Ucrainei, pentru a evita „un razboi ruso-ucrainean”, potrivit AFP.Rusia a adus zeci de mii de soldați la granița ucraineana ridicând…