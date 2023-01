Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca situația din regiunile ucrainene anexate ilegal de Moscova este „dificila pe alocuri”, relateaza Reuters, citata de The Guardian . Putin, vorbind in cadrul unei intalniri televizate cu oficiali, a mai spus ca Rusia are toate resursele de care are nevoie…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a participat miercuri, 4 ianuarie, la lansarea la apa a unei fregate inarmate cu noile rachete hipersonice de croaziera Zircon, despre care a afirmat ca sunt unice in lume, relateaza Reuters și Agerpres . ”De aceasta data nava este echipata cu cel mai nou sistem de…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis marti un decret prin care permite producatorului auto rus Avtovaz sa achizitioneze participatia de 100% in RN Bank, o societate mixta intre banca italiana UniCredit si alianta Renault-Nissan-Mitsubishi, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- Produsul Intern Brut al SUA a inregistrat o revenire peste asteptari in trimestrul al treilea, dupa doua trimestre consecutive de contractie, conform unei prime estimari publicate joi de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, instituirea legii martiale in regiunile din sud-estul Ucrainei anexate in mod unilateral la sfarsitul lunii septembrie, informeaza agentia Reuters.