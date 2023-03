Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Rusiei si Chinei, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping vor semna, in cadrul vizitei sefului statului chinez saptamana viitoare la Moscova, o declaratie carre va marcca intrarea relatiilor ruso-chineze intr-o „noua era”, a declarat vineri Kremlinul.

- Cei doi lideri vor aborda pe parcursul discutiilor chestiunea dezvoltarii in continuare a relatiilor de parteneriat extins si cooperare strategica intre cele doua tari, a precizat Kremlinul.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, nu a fost de acord cu opinia Ministerului chinez al Afacerilor Externe, potrivit careia o mana invizibila conduce criza din Ucraina.Moscova este atenta la toate considerentele pe care Beijingul le exprima cu privire la situația…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- Invazia Ucrainei a izolat Rusia pe scena internationala, iar esecurile repetate ale trupelor ruse pe front si comportamentul considerat eratic al lui Vladimir Putin il pun pe ganduri unul dintre ultimii aliati ai acestuia, China, unde cadre chineze au declarat cotidianului britanic Financial Times (FT)…

- In cadrul unor conversații private, mai mulți oficiali chinezi au declarat pentru Financial Times ca Beijingul „nu ar trebui sa urmeze pur și simplu Rusia” in ceea ce privește conflictul din Ucraina, potrivit Sky News . Aceste comentarii, care vin la la doar cateva saptamani dupa ce Vladimir Putin…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a intreprins o vizita surpriza la Beijing, unde a discutat cu presedintele chinez Xi Jinping despre conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, a postat pe canalul sau Telegram o inregistrare…