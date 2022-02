Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Ministrul de externe, Serghei Lavrov a declarat ca, Rusia nu este pregatita sa astepte pentru totdeauna ca Statele Unite si NATO sa raspunda cererilor privind securitatea si ca doreste un raspuns detaliat la fiecare propunere a Rusiei. La conferința sa anuala de presa, diplomatul de top al Rusiei, a…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a comparat politica externa a Uniunii Europene fața de Moscova cu o forma de „Kama Sutra politica”, relateaza The Moscow Times, potrivit Hotnews. Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri externe, Josep Borrell, și-a prezentat in luna iunie strategia…

- Vladimir Putin a subliniat, la conferința sa de presa anuala, ca Rusia a fost „inșelata in mod scandalos” cand i s-a spus in anii 1990 ca NATO nu se va extinde spre est. Țarile NATO trebuie sa ofere Rusiei garanții de securitate, și nu invers, a declarat președintele rus Vladimir Putin la conferința…

- Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat, miercuri, prin videoconferința și s-au pus de acord ca Rusia și China ar trebui sa fie ferme in „respingerea interferențelor Occidentului” și in apararea intereselor lor de securitate in condițiile in care cele doua regimuri sunt criticate constant de țarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…