- Presedintele rus Vladimir Putin acuza vineri Occidentul de faptul ca vrea „sa anuleze cultura rusa”, evocand scriitori si muzicieni ca Ceaikovski, Sostakovici si Rahmaninov, relateaza AFP.

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat, vineri, ca sanctiunile impuse de Occident din cauza invaziei militare in Ucraina constituie o oportunitate pentru dezvoltarea Rusiei si Belarusului. "Ultimii ani au aratat ca sectoarele vizate de sanctiuni occidentale au dobandit noi competente si noi…

- Apelul vine intr-un moment in care opoziția fața de razboiul din Ucraina crește in Rusia, deși protestele sunt zdrobite de autoritați, scrie Reuters. Mișcarea liderului opoziției ruse incarcerat Aleksei Navalnii a lansat luni un apel la o campanie de nesupunere civica pentru a protesta fața de invazia…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi, 24 februarie, cu 41 , dupa ce fortele rusesti au atacat tinte din Ucraina.Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a i apara…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

