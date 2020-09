Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat luni 'convins' ca omologul sau de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, va putea sa rezolve criza politica din Belarus, scena unei miscari de protest fara precedent de la realegerea acestuia in functie la inceputul lunii trecute, si si-a exprimat sprijinul in favoarea unei reforme constitutionale, ca modalitate de solutionare a crizei in fosta republica sovietica, respingand orice ingerinta externa in afacerile din Belarus, potrivit AFP si EFE. 'Stim de propunerea dumneavoastra de a incepe sa lucrati la o Constitutie. Cred ca este logic, oportun…