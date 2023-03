Președintele Rusiei a facut un anunț cheie, sambata, 25 martie. Vladimir Putin, pregatit sa mute armele nucleare in Belarus. Se intampla pentru prima data dupa perioada anilor ’90. Intre timp, tensiunile cu Occidentul se intețesc. La Moscova, comentatorii ruși vorbesc despre posibile lovituri nucleare. Vladimir Putin, pregatit sa mute armele nucleare in Belarus Anunț important […] The post Vladimir Putin, pregatit sa mute armele nucleare in Belarus. Liderul de la Kremlin e mai aproape de granita NATO appeared first on Playtech Știri .