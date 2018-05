Stiri pe aceeasi tema

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera ''Kalibr'', vor patrula ''permanent'' anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea ''terorista'' in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat vineri cu premierul Theresa May; intr-o convorbire telefonica, cei doi lideri au condamnat "atacurile provocatoare cu rachete ale regimului iranian, din Siria, impotriva cetatenilor israelieni", arata o declaratie a Casei Albe, preluata de Reuters.…

- China a instalat rachete de croaziera antinavale si sisteme de rachete sol-aer la trei avanposturi din Marea Chinei de Sud, a relatat miercuri CNBC, citand surse care au acces direct la rapoartele serviciilor secrete americane, transmite Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters.Potrivit ziarului rus Kommersant, care…

- SUA, Franța și Marea Britanie au lansat peste 100 de rachete de croaziera in atacul de vineri spre sambata asupra Siriei. Atacul american a fost compus in mare parte din rachete de croaziera Tomahawk lansate de pe mare. Marina americana a publicat luni imagini video cu doua distrugatoare americane lansand…

- SUA, M.Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a pedepsi regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de la Douma, informeaza presa internationala.

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) a recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore, informeaza agentia Tass.

- Televiziunea de stat din Siria a raportat ca o baza aeriana din orasul Homs a fost lovita de mai multe rachete suspectate a fi de origine americana, insa SUA neaga orice implicare, informeaza Reuters.