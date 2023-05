Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei belaruse aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a indemnat luni pe belarusi „sa fie pregatiti pentru orice scenariu”, intr-un moment in care starea de sanatate a presedintelui Aleksandr Lukasenko face obiectul unor intense speculatii, informeaza AFP. Lukasenko, care conduce cu o mana…

- Parada militara de pe 9 mai la Moscova se va desfașura fara restricții, iar președintele rus, Vladimir Putin, prezent la festivitați, va susține un discurs, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Se pregatește o parada obișnuita. Atat pot spune. Președintele va vorbi,…

- Parada militara din 9 mai de la Moscova se va desfașura in mod traditional, ca si in anii precedenti, fara niciun fel de modificari in program, iar președintele rus Vladimir Putin va transmite un mesaj de la tribuna paradei militare din Piata Rosie, Moscova, le-a declarat reporterilor Dmitri Peskov,…

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.

- Rusia ii acuza pe ucraineni ca au incercat sa il asasineze pe Vladimir Putin. Rusia susține ca Ucraina a incercat sa atace cu drone Kremlinul, reședința președintelui Vladimir Putin, conform Ria Novosti , care citeaza un comunicat de presa al administrației prezidențiale de la Moscova. Dronele au fost…

- Orice decizie a Coreei de Sud de a furniza arme Ucrainei ar face din Seul un participant la conflict, a declarat miercuri Kremlinul, dupa ce presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a sugerat ca Seulul ar putea fi deschis la ideea de a face astfel de livrari, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk Yeol,…

- Kremlinul este macinat de lupte pentru putere, la nivel inalt, iar președintele nu mai deține controlul spațiului informațional, confirma purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Mai mulți jurnalisti, academicieni si sustinatorii Novorossiya de la Kremlin au organizat…