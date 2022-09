Vladimir Putin, îngrijorat că oficialii ruși beau tot mai mult alcool din cauza problemelor de pe front: „Disciplina a început să sufere” Președintele rus Vladimir Putin este tot mai ingrijorat de consumul excesiv de alcool in cadrul administrației sale prezidențiale și in guvernul rus, spun surse apropiate Kremlinului citate de siteul de investigație Meduza. El a deschis acest subiect la o serie de intrevederi cu guvernatorii unor regiuni in care consumul de alcool nu se afla „nici macar printre primele zece probleme” din administrațiile pe care le conduc. Ingrijorarile privind „stilul de viața sanatos” vin in contextul in care unii oficiali de la Moscova se confrunta cu amploarea adevarata a pierderilor suferite in Ucraina. Sursele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

