Cu o lungime de 19 kilometri, ”Podul Crimeei” traverseaza Stramtoarea Kerci, un brat de mare intre Marea Azov si Marea Neagra, si leaga Peninsula Kerci, in Crimeea, de Peninsula Taman, in sudul Rusiei.



Vladimir Putin era asteptat la fata locului marti, la ora locala 14.00 (14.00, ora Romaniei) sa inaugureze partea rutiera, cu patru benzi, a acestui pod, care va include mai tarziu un tronson feroviar cu doua linii.



Lansat in februarue 2016, acest santier titanic a fost incredintat de statul rus societatii miliardarului Arkadi Rotenberg - partenerul de judo al presedintelui…