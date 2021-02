Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a „politicii lor de izolare” a Rusiei, transmite duminica AFP. „Oponentii nostri sau adversarii nostri potentiali (…) au contat intotdeauna pe persoane ambitioase,…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a discutat marti, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, exprimand preocupari privind arestarea disidentului Aleksei Navalnii si privind presupusa implicare a Moscovei in atacuri cibernetice, transmite digi24.ro.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat luni o intalnire, prin intermediul unei videoconferinte, cu studentii mai multor institutii de invatamant superior din tara, cu ocazia Zilei Studentilor din Rusia, marcata astazi. In cadrul acestei intalniri, Putin si-a amintit cum a invatat sa cante la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…