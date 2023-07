Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite in timpul nopții in Odesa, autoritațile locale anunțand ca zona a fost atacata cu rachete de pe Marea Neagra, care au fost interceptate de apararea aeriana. In timpul weekendului, confruntarile au continuat, cu cele mai intense lupte desfașurate in sud-estul provinciei…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat sambata "gata" pentru un "dialog constructiv cu cei care doresc pacea", in timpul unei intalniri cu mediatorii africani asupra Ucrainei, salutand "abordarea echilibrata" a Africii fata de criza ucraineana, informeaza France Presse si Reuters, scrie AGERPRES."Salutam…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a dat vineri "nicio sansa" de succes contraofensivei lansate de armata ucraineana pentru a impinge inapoi trupele ruse din teritoriile ucrainene ocupate, invocand faptul ca trupele ruse si-au construit linii defensive solide si cele ucrainene inregistreaza deja mari…

- Dupa o saptamana de lupte grele, adevaratul test al contraofensivei ucrainene de eliberare a teritoriilor ocupate de Rusia inca nu a inceput, in timp ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat miercuri pentru intensificarea ajutorului militar occidental pentru armata ucraineana, astfel…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca deja a inceput contraofensiva ucraineana, dupa cum o demonstreaza desfasurarea de intariri inamice pe front."Putem constata cu certitudine ca contraofensiva (ucraineana) deja a inceput", a declarat Putin presei, potrivit agentiei de presa Interfax.…

- A inceput contraofensiva ucraineana. In timp ce Kievul pastreaza tacerea asupra mult așteptatei sale contraofensive militare, luptele fac ravagii in mai multe zone de pe linia frontului. Trupele militare din Ucraina si-au intensificat atacurile, incepand

- "Contraofensiva are loc deja de cateva zile", a declarat el intr-un interviu acordat miercuri seara televiziunii italiene Rai, care l-a difuzat joi dimineata."Acesta este un razboi intens de-a lungul unei frontiere de 1.500 kilometri. Actiunile noastre au inceput deja", a adaugat Podoliak, consilier…