Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 octombrie, rețelele de socializare Facebook, Instagram și WhatsApp au incetat sa mai mearga in jurul orei 18.30 , iar timp de șase ore au fost picate. Obișnuite sa-și țina fanii la curent cu ceea ce fac, vedetele din Romania au reacționat imediat ce aplicațiile s-au pus din nou in funcțiune.…

- Un cadavru care se potrivește cu descrierea bloggeriței Gabby Petito, supranumita „fiica Americii”,a fost gasit de echipaje care cercetau un parc național din statul american Wyoming, potrivit BBC. „Dupa cum iși poate imagina fiecare parinte, acesta este un moment incredibil de dificil pentru familia…

- Premierul Florin Cițu se relaxeaza la mare. Acesta a postat pe Instagram mai multe fotografii cu Marea Neagra, acolo unde se pare ca iși petrece weekend-ul, așa cum a promis in urma cu ceva timp. Primarul PSD al comunei Vama Veche i-a transmis premierului Florin Cițu ca nu e binevenit, pentru ca localitatea…

- Cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional, IMAPP BUCHAREST va avea loc sambata, 18 septembrie, in Piața Constituției. Intrarea este libera, iar accesul se face incepand cu ora 17:00. Lucrarile artistice ale echipelor participante…

- Rețeaua sociala Instagram a picat in aceasta dupa-amiaza, informeaza Daily Mail. Motivul este inca necunoscut. Problema tehnica este intampinata la nivel global. Nu se știe cat vor trebui sa aștepte utilizatorii pana cand rețeaua iși va reveni. The post Una dintre cele mai utilizate rețele sociale…

- Șapte rezidenți ai unui azil de batrani din Nossegen, un sat aflat langa capitala belgiana Bruxelles, au murit dupa ce au contractat o varianta noua a coronavirusului, tulpina columbiana, in pofida faptului ca au fost vaccinați in regim complet impotriva COVID-19, informeaza Hotnews . Varianta B.1.621…

