Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a vorbit duminica despre o imbunatatire a pozitiilor Rusiei in Ucraina și a calificat contraofensiva Kievului drept un "esec total", in remarci difuzate de televiziunea de stat, relateaza DPA.

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu impartașește opinia liderilor unor alte state cu privire la “atitudinea negativa” fața de Vladimir Putin, al carui stat duce de mai bine de un an și jumatate un razboi de cucerire impotriva Ucrainei. Erdogan a declarat acest lucru la New York, in fața unui grup…

- Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o "minciuna absoluta", potrivit Reuters.Intr-o convorbire cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca ancheta privind…

- Rusia curteaza cumparatori de arme din intreaga lume la un targ de armament organizat in apropiere de Moscova, presedintele Vladimir Putin oferind potentialilor parteneri o „selectie larga de arme moderne de toate tipurile”, informeaza dpa. Intr-o interventie video de la deschiderea targului Armata…

- Presedintele rus Vladimir Putin spera ca ”mostenirea” academicienei Helene Carrere d'Encausse, o mare specialista franceza in Rusia, care a murit sambata, sa ajute la o imbunatatire a relatiilor Moscovei cu Parisul, pe fondul Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt sigur ca…

- Ucraina inregistreaza "rezultate semnificative" datorita sistemelor de aparare antiaeriana americane Patriot si germane IRIS-T, in pofida zecilor de atacuri ale Rusiei din ultima saptamana, a declarat duminica presedintele Volodymyr Zelenskiy in discursul sau video nocturn, potrivit Reuters, informeaza…

- Razboi in Ucraina - Rusia a venit cu condiții pentru a continua acordul de transport cereale din Ucraina peste Marea Neagra. In continuare, iata solicitarile Rusiei pentru a reveni in Acord , conform informațiilor aparute in presa europeana:SISTEMUL BANCAR: Rusia solicita ca bancilor și instituțiilor…