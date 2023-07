Vladimir Putin, arestat?! Informaţia de ultimă oră care zguduie Moscova Vladimir Putin vrea sa participe luna viitoare la un summit economic la Johannesburg. Se fac presiuni asupra președintelui rus sa nu participe pentru a evita consecințele juridice și diplomatice ale mandatului sau de arestare internațional. In calitate de semnatar al tratatului de instituire a Curții Penale Internaționale, Africa de Sud este obligata sa il aresteze pe Putin in baza unui act de acuzare pe care instanța l-a emis impotriva liderului rus in martie pentru crime de razboi care implica rapirea de copii din Ucraina. Rusia a respins solicitarea președintelui sud-african, Cyril Ramaphosa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a respins solicitarea președintelui sud-african, Cyril Ramaphosa, ca in locul președintelui Vladimir Putin delegația Rusiei de la summitul BRICS din luna august sa fie condusa de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vicepreședintele Africii de Sud, Paul Mashatile, intr-un interviu…

- Rusia a respins cererea Africii de Sud de a nu-l trimite pe președintele Vladimir Putin la summitul BRICS de luna viitoare de la Johannesburg, a declarat vineri, 14 iulie, vicepreședintele Africii de Sud pentru presa locala, potrivit The Moscow Times.Anterior, oficiali ruși au declarat pentru publicația…

- Africa de Sud va gazdui in luna august urmatorul summit BRICS, unde Vladimir Putin este invitat, in ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva presedintelui rus , a confirmat duminica presedintele sau, Cyril Ramaphosa, potrivit Agerpres. ”Facem progrese in organizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Putin este vizat de un mandat de arestare emis de CPI din aprilie 2023.„Presedintele turc si-a confirmat invitatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…