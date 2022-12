Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției din Republica Moldova, Sergiu Litvinenco, anunța ca ar exista suficiente circumstanțe juridice pentru declararea neconstituționalitații Partidului „ȘOR”. Potrivit demnitarului, Legea suprema prevede expres ca „partidele care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, l-a poreclit pe Sor "cel tanar". Are 35 de ani si este o piesa cheie in eforturile Kremlinului de a submina guvernul pro-european si pro-occidental din Moldova, arata documentele obtinute de serviciile de informatii moldovenesti si ucrainene."Așadar, nu…

- Rusia consemneaza declaratiile antirusesti ale oficialitatilor din Republica Moldova si nu le va lasa fara reactie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Moscova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata - in pagina sa electronica - de agentia de stat rusa…

- Maia Sandu a avertizat, miercuri, in cadrul unui interviu, despre conflictele care pot apara in Republica Moldova in contextul in care Vladimir Putin a organizat referendumuri ilegale in Ucraina pentru anexarea celor patru regiuni ocupate la Rusia. Deși și-a exprimat neutralitatea, președintele Republicii…

- Republica Moldova s-a aflat in vizorul intereselor expansioniste rusești inca din anul 2014, iar Moscova a demonstrat pe parcursul a 30 de ani ca nu pune preț pe suveranitatea, integritatea și neutralitatea țarii noastre. Astfel de declarații au fost facute de Igor Boțan la o dezbatere privind „noile…

- Un consilier in materie de securitate al președintelui Maia Sandu spune ca guvernul de la Chișinau nu se mai poate baza doar pe neutralitate și trebuie sa-și intensifice eforturile de dezvoltare militara defensiva, in contextul razboiului din Ucraina. “Moldova nu se mai poate baza exclusiv pe instrumentele…

- Republica Moldova ar putea retrage cetatenia in cazul acelor persoane care merg sa lupte de partea Rusiei in Ucraina, dupa ce au fost chemate la arme intrucat detin si cetatenia rusa, a anuntat luni presedintele moldovean Maia Sandu, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Saptamana trecuta presedintele…