Vladimir Putin anunţă pregătirea unui nou program de înarmare a Rusiei Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca de anul viitor Rusia va incepe sa lucreze la un nou program de inarmare, prin care armata rusa sa se echipeze cu arme bazate pe ''noi principii fizice'', prioritatea fiind robotii de lupta, dronele si laserele, relateaza agentia EFE. ''Anul care vine trebuie sa incepem sa configuram programul statal de inarmare pana in anul 2033 si programul de dezvoltare a complexului militar industrial'', sarcina principala fiind ''imbunatatirea caracteristicilor cantitative si calitative ale armelor si echipamentelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

