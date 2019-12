Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dat noi asigurari miercuri ca va finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmeaza sa livreze gaz in Europa pe sub Marea Baltica, in pofida sanctiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP si Reuters.

- Operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din România si Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea gazelor din Turcia si sudul Europei catre Ucraina si Republica Moldova, a anuntat miercuri compania ucraineana, transmite Reuters. Conform…

- Rusia si-a reafirmat miercuri intentia de a finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmeaza sa livreze gaz in Europa pe sub Marea Baltica, in pofida sanctiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP si Reuters. 'Plecam de la principiul ca proiectul va fi finalizat',…

- Congresul american a impus sanctiuni vizand gazoductul rus Nord Stream 2, prin care Washingtonul acuza Moscova de o consolidare a influentei in Europa, dar considerat strategic de catre promotorii acestuia in aprovizionarea cu gaze naturale a batranului continent, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sanctiunile…

- Senatul de la Washington a aprobat marți introducerea de sancțiuni ce vizeaza companiile și țarile implicate in proiectul gazoductului Nord Stream 2, care va lega direct Rusia de Germania, informeaza site-ul postului Deutsche Welle preluat de mediafax.Vezi și: Frații Dedeman dau lovitura:…

- Gazprom se vinde. Gigantul rusesc scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat joi ca va scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni, aceasta fiind a doua astfel de oferta demarata in acest an de gigantul rusesc,…

- Rusia pune condiții inacceptabile pentru un nou acord privind tranzitul gazelor ruse pe teritoriul Ucrainei, a declarat Alexei Orjely, ministrul ucrainean al energiei, pe postul tv ICTV. Ministrul a atras atenția asupra faptului ca Gazprom a propus sa se încheie un nou contract sau sa se extinda…

- Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect, scrie Agerpres. Intr-un…