In prima declarație de presa privind situația din Ucraina susținuta din decembrie, președintele rus Vladimir Putin a acuzat marți Statele Unite și NATO ca au „ignorat” preocuparile de securitate ale Rusiei in raspunsurile lor la cererile Kremlinului, relateaza The New York Times . „Este deja clar acum ca preocuparile fundamentale ale Rusiei au fost ignorate”, a declarat Putin intr-o conferința de presa la Moscova , alaturi premierul maghiar Viktor Orban. Mai mult, Vladimir Putin a sugerat ca SUA incearca sa atraga Rusia intr-un razboi pentru a impune sancțiuni, potrivit The Guardian. Kremlinul…