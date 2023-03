Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a convocat Consiliului Securitatii Rusiei intr-o reuniune extraordinara joi, in urma informatiilor primite de la Serviciul Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) despre lupte duse cu unitati ucrainene pe teritoriul rusesc, relateaza DPA.

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre situatia campaniei militare in Ucraina, in timp ce NATO si tarile din Grupul de contact pentru Ucraina discuta despre asistenta militara pentru Kiev la baza americana Ramstein

- Președintele rus Vladimir Putin va avea vineri o intrevedere cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, a declarat secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Serviciile de informatii militare ucrainene transmite ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a interzis tuturor potentialilor recruti – aparent majoritatea barbatilor cu varsta de recrutare – sa paraseasca tara. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a negat ulterior raportul.…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu oficiali responsabili cu „operațiunea militara speciala” rusa din Ucraina, a anunțat, sambata, Kremlinul, in timp ce teritoriul ucrainean a fost vizat de bombardamente rusești masive. „Vineri, președintele a petrecut intreaga zi la cartierul general al…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit duminica la telefon cu omologul rus, Vladimir Putin. Printre subiecte, inceperea exportului altor produse alimentare și marfuri prin coridorul de cereale al Marii Negre, a anunțat biroul lui Erdogan.

- Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum va raspunde la nevoia Rusiei de garanții pentru propria securitate, in cazul in care Vladimir Putin va accepta sa poarte negocieri pentru a incheia razboiul din Ucraina, a declarat sambata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Intr-un interviu…