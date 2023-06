Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a adresat mercenarilor Wagner luni seara și le-a dat un ultimatum: ori intra in Armata Rusiei, ori pleaca in Belarus. Presedintele rus a mai spus ca orice incercare de revolta sau santaj va esua in Rusia, dupa rebeliunea Wagner.

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a tinut luni seara un discurs televizat in care le-a multumit rusilor pentru patriotismul de care au dat dovada in timpul rebeliunii Wagner esuate, informeaza AFP. ‘Va multumesc pentru rezistenta, unitatea si patriotismul dumneavoastra. Aceasta solidaritate cetateneasca…

- Presedintele rus Vladimir Putin declarat duminica intr-un interviu ca Rusia este in continuare increzatoare ca isi poate indeplini planurile privind "operatiunea militara speciala" din Ucraina.

- Mai multe publicatii din Rusia care sustin razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin in urma cu 16 luni sustin, fara a oferi dovezi, ca mai multi soldati rusi au murit sambata, in timpul rebeliunii lui Evgheni Prigojin, seful mercenarilor Wagner. Saptamanalul rus patriotic Readovka, fara…

- Serviciul de presa al lui Alexander Lukașenko a transmis sambata, 24 iunie, ca președintele Belarusului a purtat discuții cu șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, la cererea liderului rus Vladimir Putin, relateaza publicația economica rusa Kommersant.Aceștia au discutat toata ziua. Ca…

- Președintele rus Vladimir Putin afirma ca Rusia se confrunta cu o tradare, dupa ce „trupele „Wagner” au preluat controlul asupra comandamentului militar din Rostov pe Don și cer schimbarea șefilor din armata rusa”. „Cei care au organizat rebeliunea și au ridicat armele impotriva camarazilor lor au comis…

- Lui Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Rusia: Presedintele belarus a revenit de urgența la Minsk Presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Piata Rosie, marti, la Moscova, cu ocazia Zilei victoriei asupra Germaniei naziste,…