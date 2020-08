Stiri pe aceeasi tema

- In plina zi, Daniel Buzdugan și-a scos soția la restaurant, insa surpriza, a „abandonat-o” pentru o alta placere! Iata cum a fost surprins omul de radio in public! Paparazzii Spynews.ro au fost din nou pe faza!

- Acuzații grave aduse unui tanar de 24 de ani, din București, care locuieste in municipiul Suceava si care este cercetat pentru infracțiuni de "violența in familie", dupa ce și-ar fi agresat soția, precum și pentru "uciderea animalelor cu intenție, fara drept" și ...

- Nicolae Banicioiu e unul dintre cei mai cunoscuți barbați de la noi, insa puțini știu ce soție frumoasa are! Partenera de viața a fostului ministru al sanatații a uitat de cine e și nu s-a sfiit sa manance corcodușe in public ca și cand ar fi in copilarie. Paparazzii Spynews.ro a surprins tot momentul…

- Medicii au fost alertati dupa doua zile de la data accidentului, iar acum copilasul este transportat cu elicopterul SMURD la o clinica din Bucuresti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al Judetului Bistrita-Nasaud informeaza ca in seara zilei de sambata, 6 iunie, au fost solicitati sa intervina…

- Soția unui barbat din Botoșani, inclus pe lista deceselor cauzate de coronavirus, acuza autoritațile ca i-ar fi oferit bani, 3.000 de lei, pentru a "da in scris" ca omul a murit de Covid-19! Doi funcționari DSP Botoșani ar fi venit in locuința femeii, informație facuta publica de o publicație locala.…

- Grain Trip, o brutarie din București, afectata de pandemia de coronavirus, a gasit o varianta pentru a se menține pe linia de plutire și, poate chiar mai important, in gandurile consumatorilor. Brutaria și-a transformat spațiul de luat masa intr-o...

- Motivele acestei schimbari sunt legate de comportamentul urat pe care l-a avut in ultimele luni George Burcea fața de Andreea Balan. ”Inițial, Andreea ar fi acceptat sa ii permita anumite lucruri lui Geoge, dar apoi s-a vazut injurata de el. Iar acest lucru a deranjat-o enorm, mai ales ca a fost public…