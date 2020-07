Vladimir Beliş, despre Covid 19: "Înclin să cred că este prelucrare de laborator" "Aici nu pot raspunde, dar pot sa-mi dau o parere. Date fiind evoluția chimica și variațiile genetice pe care le sufera acest virus, inclin mai degraba sa cred ca este prelucrare de laborator. Inclin. Fara sa am nicio data certa. Sunt niște elemente care diferențiaza foarte mult toate epidemiile date de virus cu cel de acum. Care a fost scopul pentru care a fost creat sau pur și simplu ceva experimental, urmat de o scapare din laboator, asta ar fi un scenariu plauzibil pentru mine. Ma intriga aceasta evoluție acuta și greu de stapanit, in pofida unor cercetari destul de intense care… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

