- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Liderul USR Iași, Cosette Chichirau, a declarat, pentru B1 TV, ca Nicușor Dan ar trebui sa fie candidatul USR-PLUS la Primaria Capitalei, nu Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații in Guvernul Cioloș, asta pentru ca Dan și-a dedicat viața Bucureștiului și cunoaște cel mai bine problemele acestui…

- Biroul Național al USR a decis ca este necesar un regulament pentru susținerea candidaților independenți la alegeri. Asta in conditiile in care, in prezent, Statutul USR are doar prevederi legate de alegerea candidaților partidului dintre membrii USR. Mai mulți membri in conducerea centrala a USR, Biroul…

- "Azi se vorbește despre candidaturi la PMB, așa ca nu poate lipsi vineri din post, subsemnatul. Doar va reamintesc ca intenția mea de a candida pentru poziția de primar general nu s-a schimbat. Sunt in continuare inscris in cursa interna din cadrul PNL. Cursa continua, probabil nu vom avea o decizie…

- Fostul presedinte USR, Nicusor Dan, s-a inscris in cursa interna a partidului pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitala, anunta acesta intr-un comunicat de presa. Daca va fi desemnat, acesta se va lupta apoi cu Vlad Voiculescu pentru rolul de candidat comun al aliantei USR-PLUS.

- ​Nicușor Dan s-a înscris în cursa interna din USR pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei. „Sondajele arata recurent ca sunt omul politic din opoziție cu cea mai mare intenție de vot a bucureștenilor. Ma bucur de multa susținere din partea membrilor partidelor…