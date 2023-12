Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu (USR), s-a declarat vineri „relaxat”, la ieșirea din sediul DNA, acolo unde un procuror l-a anunțat ca a fost pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, in dosarul privind achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19, in care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard…

- La sediul DNA, fostul ministru al sanatații, Vlad Voiculescu, a afirmat vineri ca nicio decizie semnificativa privind achiziția de vaccinuri nu era luata de domnul Cițu fara implicarea domnului președinte. Voiculescu a subliniat ca intenționeaza sa-l invite pe președinte sa ofere clarificari și sa expuna…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a ajuns vineri dimineața la DNA pentru a fi pus sub urmarire penala pentru abuz in serviciu in legatura cu dosarul privind achiziția de vaccinuri impotriva COVID. „Nu numai ca nu am semnat contractele respective, ci atunci cand faceau comanda catre Comisia…

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat luni, dupa ce Klaus Iohannis a semnat cererea de ridicare a imunitații in dosarul vaccinurilor anti-COVID, ca a decis sa se autosuspende din functia de membru al Biroului National al partidului REPER."Intotdeauna mi-am desfasurat activitatea cinstit,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, se spala pe maini in tot scandalul achiziției de vaccinuri din pandemie. El sustine ca exista inregistrari ale ședințelor de guvern care arata ca premierul de la acea vreme și-a asumat deciziile privind cumpararea vaccinurilor. Chiar si asa, Voiculescu…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu , pentru care DNA cere urmarirea penala , a reacționat spunand ca vaccinarea anti-COVID a fost in subordinea premierului in perioada pandemiei, nu a ministrului Sanatatii, fiind vorba despre „faimosul comitet de vaccinare condus de domnul Gheorghita care…

- Valoarea tichetelor de masa pentru donatorii de sange va crește semnificativ, de la 1 ianuarie 2024.Recent, Ministerul Sanatații a aprobat un proiect pentru acordarea tichetelor de masa donatorilor, incercand sa stimuleze donarea de sange. In prezent, cetațenii romani beneficiaza de 7 bonuri, avand…

- Marcel Ciolacu 'arunca pisica' in gradina lui Iohannis in privința ajutorului dat Ucrainei: Apararea e atributul președinteluiAjutorul militar acordat Ucrainei este „cel pe care il vor conveni miniștrii de Externe”, iar Apararea este atributul președintelui, spune Marcel Ciolacu. El precizeaza ca…