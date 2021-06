Vlad Voiculescu intervine pe scena politică: Cum ar fi dacă România… Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (PLUS), intervine in discuțiile legate de Agenția de Investiții in Sanatate (ANDIS), o structura paralela care ar urma sa gestioneze banii alocații Sanatații prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența. Acesta susține ca a vazut foarte multe pareri și a propus urmaritorilor sai un exercițiu de imaginație. „Am vazut astazi pareri ferme – atacuri chiar – in privinta oportunitatii construirii unei echipe specializate in construcția de spitale in cadrul unei agentii specializate din cadrul MS. Jocurile politice nu ma mai surprind deloc,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

